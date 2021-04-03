Ростов-на-Дону, , 14:40 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки участие в прививочной кампании приняли более 7,4 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 апреля.

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Процедуру вакцинации против коронавируса прошли 145 578 человек, за сутки — 7 453 жителя региона. Обе дозы антиковидной вакцины получили 98 439 человек, за сутки — 1 654.

ИА REGNUM сообщало, что с начала вакцинации против коронавирусной инфекции в Ростовскую область поступило почти 180 тысяч доз антиковидного препарата. На Дону планируется привить от COVID-19 более двух миллионов человек — 60% населения.

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