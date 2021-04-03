Минск, , 14:52 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1371 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в республике подтвердили 326 065 случаев инфицирования, 2276 из них оказались со смертельными исходом (умерли девять человек за сутки). 316 649 инфицированных выздоровели (1423 человека за сутки).

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За сутки в Белоруссии провели 18 277 тестов на SARS-CoV-2, с начала пандемии — 5 424 844 теста.