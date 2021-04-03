Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Во втором сезоне сериала «Ведьмак» будут эпизоды, рассказывающие о юности будущего ведьмака Геральта и его наставнике Весемире. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

По данным Redanian Intelligence, роль юного Геральта во втором сезоне сериала «Ведьмак» исполнил Александр Сквайрс, а роль молодого Весемира — Джеймс Бакстер. В первом сезоне сериала роль юного Геральта играл Тристан Руджери, однако во втором сезоне Netflix понадобился актёр, который на несколько лет старше.

Первый сезон сериала «Ведьмак» по мотивам серии романов Анджея Сапковского вышел на сервисе Netflix в декабре 2019 года. Съёмки второго сезона несколько раз прерывались из-за пандемии новой корнавирусной инфекции. Ожидается, что он выйдет до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Netflix объявили о завершении съёмок второго сезона сериала «Ведьмак».

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