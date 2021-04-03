Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 24 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 апреля.

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Жертвами COVID-19 стали десять женщин в возрасте от 48 до 95 лет и 14 мужчин в возрасте от 64 до 90 лет. Все пациенты, которые не смогли победить коронавирус, имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 3 656 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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