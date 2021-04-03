Турин, Италия, , 14:51 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» намеревается вернуть в свой состав итальянского нападающего ливерпульской команды «Эвертон» Мойзе Кина. Об этом 3 апреля сообщает Tuttosport.

По данным источника, 21-летний, в настоящее время играющий на правах аренды в команде «Пари Сен-Жермен», являются приоритетной трансферной целью «Ювентуса».

При этом ранее стало известно, что в парижском клубе хотят выкупить контракт итальянца.

Отметим, Мойзе Кин играл в составе «Ювентуса» с 2016 по 2019 год, а затем перешел в команду «Эвертон» за €40 млн. В нынешнем сезоне он сыграл в составе ПСЖ в 33 матчах и отметился в них 30 забитыми мячами.