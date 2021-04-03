Лос-Анджелес, США, , 14:27 — REGNUM Компания Warner Bros. в очередной раз отложила релиз видеоигры Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Об этом 3 апреля сообщает портал Eurogamer.

Студия TT Games заявила, что не успевает закончить проект и что ей потребуется больше времени для того, чтобы сделать Lego Star Wars: The Skywalker Saga «самой большой и лучшей LEGO-игрой в истории». Пока разработчики не назвали новую дату релиза.

https://twitter.com/TTGames/status/1377984167233744896

Напомним, изначально планировалось, что игра выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S весной 2021 года. Стоит отметить, что ранее Warner Bros. сообщила о переносе релизов двух других игр: Gotham Knigts и Hogwarts Legacy.

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