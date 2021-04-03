Киев, , 14:51 — REGNUM Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил России потерей некоторых территорий в будущем. Об этом украинский политик заявил 2 апреля в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».

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Глава совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что для того, чтобы в Донбассе завершилась гражданская война, нужно, чтобы Россия вывела оттуда свое вооружение и покинула указанную территорию.

«Господин [министр иностранных дел России Сергей] Лавров что-то там начинает рассказывать за Украину. Какое ваше дело, чем мы тут занимаемся? Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, мы не лезем к вам в Татарстан, мы не лезем в вашу Ичкерию (самопровозглашенная Чеченская республика Ичкерия — ИА REGNUM). Пока что это ваши территории, занимайтесь. Чего вы постоянно нам начинаете рассказывать, чем нам нужно заниматься?» — заявил он.

Напомним, вследствие государственного переворота на Украине (февраль 2014 года) в апреле 2014 года украинская сторона развязала гражданскую войну против республик Донбасса, отказавшихся признавать легитимность политиков, захвативших власть в Киеве. При этом официальный Киев уже семь лет без доказательств обвиняет Россию в том, что она якобы является участницей конфликта в Донбассе.

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Отметим, в июне 2020 года Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация якобы является «искусственным образованием», которое «рано или поздно развалится».