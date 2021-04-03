Киев, , 14:20 — REGNUM Президент Зеленский или правительство Украины пока не выступали с инициативой о введении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с COVID-19.

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 2 апреля заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

«По закону, инициатива исходит от кабинета министров Украины, потому что это эпидемическая ситуация… После этого вопрос рассматривается президентом, который издает указ. И в течение двух суток парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной рады», — пояснил Разумков процедуру введения чрезвычайного положения.

Пока соответствующей информации ни от президента Украины, ни от Кабинета министров не поступало, уточнил Разумков. Он добавил, что парламент в случае необходимости готов делать зависящие от него шаги.