Милан, Италия, , 14:51 — REGNUM Словацкий защитник миланского футбольного клуба «Интер» Милан Шкриньяр может перейти в чемпионат Англии. Об этом 3 апреля сообщает Football Insider.

По информации источника, в настоящее время лондонская команда «Тоттенхэм» готовит предложение о покупке 25-летнего футболиста, так как главный тренер лондонцев Жозе Моуринью заинтересован в приобретении игрока.

При этом во время зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» уже пытался приобрести защитника, однако тогда руководство «Интера» не стало отпускать футболиста.

Отметим, в нынешнем сезоне Милан Шкриньяр сыграл в составе «Интера» в 30 матчах и отметился в них тремя забитыми мячами.