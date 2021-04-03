3 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Как рыба клюёт на проезжей части и сколько дорог отремонтируют в 2021 году.

Александр Комаров, , 15:38 — REGNUM Челябинская область на неделе с 29 марта по 4 апреля отметилась на федеральном уровне не только днями в Совете Федерации, но и креативом местных жителей. Они «рыбачили» в лужах, образовавшихся из-за таяния снега, а также ездили на лодках в магазин.

Дороги Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В частности, на такой шаг пошли жители микрорайона Никольская Роща в Челябинске. Месяц назад они стали известны на всю страну тем, что подарили чиновникам лопаты, выразив недовольство некачественной уборкой снега с улиц территории. По их словам, за зиму они ни разу не видели у себя снегоуборочную технику.

Теперь местные жители разместили в соцсетях видео, на котором видно, как мужчина «рыбачит» на надувной лодке посреди улицы. На вопрос за кадром «Клюёт?» он отвечает утвердительно и подтверждает свои слова вынутой из воды рыбой.

Цитата из видео В Челябинске затопило «Никольскую рощу». Житель микрорайона выловил из лужи рыбу Vk.com/typical_chelyabinsk

«Микрорайон Никольская Роща. Какой год нас уже топит. Этот год не исключение», — говорит человек за кадром.

По словам жителей, для того чтобы добраться в аптеку, магазин и больницу, нужна лодка. «Вечером зажигают фонари, рыбачить удобно, и улов хороший. Администрация Калининского района обо всём прекрасно знает. За что и спасибо ей!» — иронизируют граждане.

Цитата из видео В Челябинске затопило «Никольскую рощу». Житель микрорайона выловил из лужи рыбу Vk.com/typical_chelyabinsk

Аналогичную акцию провёл и один из жителей Копейска. Он проплыл в лодке по одной из дорог и даже поздоровался с водителем проезжавшего мимо автомобиля. Отметим, его порыв оценили не все. По словам некоторых интернет-пользователей, он просто решил попиариться. Как бы то ни было, но чиновники оперативно отреагировали на все эти видео и приняли меры к откачке луж. А ведь таких проблем могло вообще не возникнуть, если бы в своё время очистили улицы от снега. Для этого у соответствующих служб была целая зима.

В конце трудовой недели, 2 апреля, дорожный вопрос поднял и губернатор области Алексей Текслер. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он похвалился тем, что с 2018 года областной дорожный фонд вырос больше чем на 50% и все муниципалитеты получают средства, а также отметил, что в 2021 году предстоит отремонтировать 750 км. дорог, но он ставит задачу сделать больше. За ходом работ граждане смогут следить в онлайн-режиме.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Vk.com/alexeytexler.official

«Дорог мы ремонтируем много, служить людям они должны долго. Будет ревизия прошлогодних ремонтов. Если будут недостатки, подрядчики будут устранять в рамках гарантийных обязательств. И никак иначе», — заверил глава региона.

Судя по комментариям граждан, вопрос качества дорог их волнует всерьёз. Алексей К. отмечает, что толку вкладывать миллиарды нет, если новое дорожное покрытие переживёт одну зиму. Также он привёл конкретные примеры участков, на которых дорожные работы были выполнены с браком. Покрытие уже пришло в негодность, хотя асфальт уложили в 2020 году.

Дорога в Челябинской области. Официальная страница губернатора Челябинской области Алексея Текслера Vk.com/alexeytexler.official

Елена Т. тоже обращает внимание на то, что главное — это качество. «Надо надеяться, что если дорожники сейчас и начнут вовремя, то и закончат работы не уже со снегом», — отмечает челябинка. А Антон Ш. надеется на то, что если подрядчики будут за свой счёт исправлять все свои косяки, то быстро научатся делать качественно. Что ж, посмотрим…