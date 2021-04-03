Киев, , 14:11 — REGNUM Президент Владимир Зеленский одной своей подписью нарушил нормы сразу нескольких конвенций, которые ратифицировала Украина — в частности, европейской конвенции о трансграничном телевидении, международного пакта о гражданских и политических правах и конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, отмечает в статье для издания «Корреспондент, опубликованной 3 апреля, юрист-международник Виталий Киба.

Юрист напоминает, что фактически Зеленский своим указом запретил вещание оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые транслируют позицию главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его соратников. Он уверен, что указ Зеленского о санкциях в отношении владельца телеканалов, народного депутата Тараса Козака и последующий запрет телеканалов противоречит как конституции, так и законодательству Украины.

«Но ни СНБО, ни правоохранительные органы спустя два месяца так и не предоставил никаких доказательств, будто народный депутат Тарас Козак — собственник телеканалов — или указанные юридические лица были каким-либо образом причастны к неправомерной деятельности, не говоря уже о терроризме. Нет ни решения украинского либо иностранного суда, ни официального сообщения Интерпола либо другой международной информации. Фактически указ Зеленского о запрете телеканалов базируется на правовом вакууме, что противоречит как конституции Украины (статья 63 о презумпции невиновности), так и украинскому законодательству», — сделал вывод юрист.

Он напомнил, что европейская конвенция о трансграничном телевидении, которая запрещает ограничивать ретрансляцию телепрограмм, чье содержание отвечает требованиям конвенции, а международный пакт о гражданских и политических правах предусматривает, что каждый человек имеет право «искать, получать и распространять любую информацию и идеи, независимо от государственных границ».

В завершение Киба напомнил, что правовая система государства строится на триаде «права-обязанности-ответственность», таким образом намекнув, что за нарушение украинских законов и международного права неминуемо придется отвечать.

«И, кстати, здесь очень к месту будет напомнить, что один из основных принципов уголовного права — это неотвратимость наказания за совершенное правонарушение», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же, 3 апреля, депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что государственное бюро расследований Украины начало производство по делу о государственной измене в отношении депутатов украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и Виктора Медведчука. Депутат заявил, что такую информацию он получил от офиса генерального прокурора. В настоящий момент пока неясно, имеет ли отношение это производство к запрету вещания оппозиционных телеканалов, внедренному ранее.