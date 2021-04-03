Москва, , 14:10 — REGNUM Сотрудники Воронежского государственного технического университета разработали эскизный проект космического аппарата для орбитального размещения искусственных спутников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тезисы доклада разработчиков.

Новый проект получил название «буксир орбитального размещения искусственных спутников» (БОРИС). Планируется, что этот аппарат будет использоваться в составе ракет-носителей для вывода нескольких спутников на орбиты разной высоты при одном запуске.

Предусмотренная эскизным проектом масса буксира составляет 80 кг, для развоза спутников по целевым орбитам будет использоваться запас из 16 кг топлива. Доклад с полным описанием проекта опубликован в сборнике Академических чтений по космонавтике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о разработке космической ядерной энергетической установки «Зевс».

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