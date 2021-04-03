3 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили прогноз «Сбериндекса», согласно которому к 15 апреля ожидается двойной рост случаев заражения коронавирусом в России.

Артур Савин, , 16:16 — REGNUM Прогноз аналитического портала «Сбериндекс», согласно которому количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Сбербанк сменил квалификацию? Беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник!» — написала Елена К.

Многие пользователи оказались в замешательстве, ведь в России население активно проходит вакцинацию, многие уже переболели самостоятельно. Каким образом, в таком случае, может произойти рост заболеваемости коронавирусом?

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«С чего вдруг?! Одни переболели уже, другие поставили прививки. С какой радости начнут болеть?» — пишет Наташа Ж.

Некоторые комментаторы искренне удивились, что Сбербанк стал заниматься прогнозами, связанными не с миром финансов, а с пандемией коронавируса. Граждане считают, что организацию занесло куда-то не туда.

«С каких это пор вопросами эпидемиологии занимается Сбербанк? Куда мы катимся?!» — возмущается Алина Ф.

Модель заболеваемости для России Sberindex.ru

Часть людей усмотрела в прогнозе от Сбербанка экономическую выгоду для руководства структуры. Иначе зачем бы им было тратить ресурсы на сбор этой информации?

«Ага, спрогнозировал. Не спрогнозировал, а мягко намекнул, что запускает новую информационную волну для большей доходности и развития бизнеса», — подозревает Ксения К.

Ряд комментаторов предположил, что доверять информации Сбербанка не стоит, ведь это не профильная структура, которая понимает все тонкости распространения вирусных заболеваний.

Люди в масках на улице Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сбербанк теперь эпидемпрогнозами занимается? Не смешите! Они у себя-то в финансах не могут знать, что завтра будет, а тут вирусологией занялись! Куда Греф держит курс?» — задаётся вопросом Ирина И.

Нашлись и те, кто предположил, что коронавирус окончательно стал источником прибыли для многих частных и не только организаций в мире. Поэтому, уверены граждане, прогнозами, связанными с пандемией, теперь занимаются финансовые структуры.

Сбербанк Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Коронавирус однозначно стал бизнесом. Даже Сбербанк сделал на это намёк. Спящие один фиг будут придумывать конспирологические теории, хотя правда-то очевидна», — поделился своим мнением Ardasir M.

Напомним, 3 апреля аналитический портал «Сбериндекс» опубликовал прогноз, согласно которому количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч.