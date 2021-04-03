Неаполь, Италия, , 14:50 — REGNUM Польский нападающий футбольного неаполитанского клуба «Наполи» Аркадиуш Милик, который в данный момент выступает на правах аренды за команду «Марсель», может перейти испанский чемпионат. Об этом 3 апреля сообщает L'Equipe.

По данным источника, 27-летним футболистом заинтересовался мадридский клуб «Атлетико», который готов приобрести в свой состав игрока во время летнего трансферного окна за €12 млн.

При этом ранее стола известно, что возможностью приобретения форварда интересуется туринская команда «Ювентус». При этом текущий контракт поляка с «Наполи» рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, Аркадиуш Милик перешел в «Наполи» из амстердамской команды «Аякс» в 2016 году и в нынешнем году играет на правах аренды за «Марсель». В составе последнего клуба провел семь матчей во французской Лиге 1 и отметился в них тремя забитыми мячами.