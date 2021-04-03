Тайбэй, , 14:03 — REGNUM Глава Foxconn Янг Лю заявил, что тайваньская компания, возможно, выпустит на рынок на 10% меньше продукции, чем было запланировано. Об этом 3 апреля сообщил портал Game Rant.

Лю пояснил, что причиной является нехватка компьютерных микросхем. Foxconn также выпустила отчёт, в котором заявила, что ситуация дефицита продлится до второго квартала 2022 года. В компании отметили, что сегодня спрос на компьютерные микросхемы превышает предложение на 10−30%.

Редакция издания отметила, что, таким образом, проблема с дефицитом видеокарт AMD и Nvidia, а также консолей нового поколения PlayStation и Xbox вряд ли будет решена в ближайший год.

Напомним, Foxconn является крупнейшей компанией Тайваня, а также одним из крупнейших в мире производителей OEM-электроники (OEM — Original equipment manufacturer — производитель электронного оборудования и компонентов, которые часто продаются под другой торговой маркой). Стоит отметить, что в марте 2021 года о дефиците компонентов для производства компьютеров также заявил исполнительный директор Acer Джейсон Чен.

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