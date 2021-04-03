Киев, 3 апреля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провёл тайное совещание с военными относительно обострения в Донбассе и возможного нападения России.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом заявил в эфире украинского телевидения вечером 2 апреля секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов.

Силовик сказал, что совещание состоялось вечером 1 апреля, и на нем присутствовали все генералы и другие высокопоставленные военные, имеющие отношение к ситуации в Донбассе, включая представителей разведки. Данилов подчеркнул, что офис президента не публиковал информацию об этом мероприятии. Кроме того, он отметил, что каждый день в шесть утра Зеленский и все руководство страны получает полную информацию о положении дел в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля главное управление разведки украинского министерства обороны сообщило, что Россия якобы хочет расширить военное присутствие на территории Донбасса путем введения туда своих регулярных воинских подразделений и не исключается попытка продвижения российских войск вглубь территории Украины. В этот же день Киев обратился за «помощью» в НАТО и к военным атташе США, Канады, Великобритании.