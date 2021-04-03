Киев, , 13:49 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) демонстрирует неизменно высокие рейтинги народного доверия и является серьёзным конкурентом для правящей политсилы, именно поэтому украинская власть развернула кампанию по дискредитации оппозиции, прибегая к политическому преследованию, запугиванию и даже откровенным репрессиям.

Об этом заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия-24», сообщает 3 апреля пресс-служба партии.

«…Любая партия может назваться оппозиционной, но это не означает, что она оппозиционная по отношению к власти. И здесь как раз критерий, что власть воспринимает — в стране есть только одна оппозиция. Почему одна оппозиция? «Оппозиционная платформа — За жизнь» начиная с октября прошлого года и по настоящее время является лидером симпатий избирателей во всех фактически социальных исследованиях, кроме тех, безусловно, которые делаются по заказу власти и офиса президента», — отметил Медведчук.

Поэтому, по словам политика, власть рассматривает ОПЗЖ как угрозу для себя и своего влияния в Украине.

«И это угроза для Зеленского, когда «Оппозиционная платформа — За жизнь» обошла в рейтингах партию «Слуга народа»… Поэтому она и воспринимается как главная и, по всей видимости, единственная оппозиция, которую надо уничтожать, с которой надо бороться. Потому что ОПЗЖ уже захватила лидерство за счет того, что думает о людях и все делает в интересах людей», — отметил депутат.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же, 3 апреля, депутат Рады от фракции «Европейская солидарность»Алексей Гончаренко сообщил, что государственное бюро расследований Украины начало производство по делу о государственной измене в отношении депутатов украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь»Тараса Козакаи Виктора Медведчука. Депутат заявил, что такую информацию он получил от офиса генпрокурора. Официального комментария от силовых ведомств в настоящий момент нет.