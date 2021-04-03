Москва, , 13:55 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян сегодня, 3 апреля, встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

Встреча состоялась в рамках состоявшегося накануне в Москве заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Участники встречи отметили среди взаимовыгодных направлений взаимодействия торгово-экономическую и энергетическую сферы, медицину, науку и информационные технологии, туризм и культурно-гуманитарную сферу.

Стороны обсудили ряд вопросов региональной и международной безопасности и мира, а также — вопросы реализации приоритетов председательства Таджикистана в Организации Договора о коллективной безопасности и подготовительные работы предстоящих мероприятий в рамках организации.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Таджикистана также подписали двухлетнюю программу консультаций между возглавляемыми ими ведомствами.