Москва, , 13:43 — REGNUM Лауреатом премии Bravo 2021 года в номинации «Мировая звезда» стал испанский тенор и дирижер Пласидо Доминго. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония вручения международной музыкальной премии Bravo в сфере классического искусства прошла в Большом театре 2 апреля. Доминго не смог лично присутствовать на церемонии награждения, поэтому записал видеообращение.

«На протяжении моей карьеры мне множество раз доводилось слышать «браво» в разных частях света, а с недавних пор я также слышу его, стоя на сцене Большого театра. Я очень рад сотрудничеству с этим великим театром», — отметил Пласидо Доминго.

Победителем в номинации «Лучший мужской вокал» признан солист театра «Новая опера» Богдан Волков. Лучшей среди вокалисток стала оперная певица Альбина Шагимуратова.

В номинации «Дуэт года» премии Bravo была удостоена индонезийская певица Анггун, дополнившая запись исполнения песни Caruso одного из самых выдающихся оперных певцов Лучано Паваротти. Открытием года стала артистка молодёжной оперной программы Большого театра Мария Баракова.

Премию за лучшее современное исполнение классической композиции получил пианист Кирилл Рихтер, лучшим альбомом года признана работа «Room With A View» южнокорейского композитора Йирума. Лучшей оперой года стала «Садко» Большого театра, лучшим балетом — «Дон Кихот» Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В категории «Оркестр года» победил международный проект World Orchestra for Peace.