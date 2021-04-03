Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил провести свой недельный отпуск в Ставропольском крае, где расположены популярные курортные города Кавказских Минеральных Вод. В отпуске губернатор будет не только отдыхать, но и работать с документами. Также он намерен заняться музыкой и перечитать два литературных произведения — Александра Пушкина и Фёдора Достоевского.

«Уехал на неделю в отпуск в Ставропольский край. Буду делиться впечатлениями от поездки. Но главное — хочу в спокойной обстановке более детально поработать с документами по ключевым для города проектам», — сообщил Александр Беглов 2 апреля на своей странице в соцсети.

Среди этих проектов он назвал Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД), первый этап строительства которой начался несколько дней назад, транспортную и мусорную реформы, проект Арт-парка «Тучков буян» на Петроградской стороне и проект «Остров фортов» в Кронштадте.

«Хочу обязательно поиграть на аккордеоне и перечитать «Евгения Онегина» и «Бесов». На мой взгляд, Достоевский созвучен Петербургу и столько лет спустя. Только сегодня настроение у города другое. Произведение — на удивление современное», — добавил Беглов.

Он также отметил, что спустя 13 дней после второй дозы вакцины от коронавируса чувствует себя хорошо.

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