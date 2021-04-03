Милан, Италия, , 13:54 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» будет вынужден продать своего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в случае, если во время летнего трансферного окна им будет получено соответствующее предложение. Об этом 3 апреля сообщает Corriere dello Sport.

При этом, по данным источника, миланская команда хотела бы сохранить своего 27-летнего футболиста, однако из-за сложной финансовой ситуации руководство «Интера» вынуждено расстаться с частью игроков, включая бельгийца. При этом в миланском клубе хотят за него €120 млн.

Отметим, Ромелу Лукаку в случае играет в составе «Интера» с 2019 года, куда он пришел из команды «Манчестер Юнайтед» за €80 млн. В нынешнем сезоне он сыграл за свой клуб в 34 матчах и отметился в них 25 голами и семью результативными передачами.