Краснодар, , 13:26 — REGNUM Участников перового полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», открывшегося в субботу, 3 апреля, в Краснодаре приветствовал наставник конкурса «Мастера гостеприимства», автор и координатор туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди.

«Последние годы о туризме в России говорят столько, сколько не говорили последние 30 лет. Внимание туризму уделяется на всех уровнях власти, в сторону туризма смотрит бизнес, который раньше никогда не смотрел в этом направлении. И, конечно, очень важно, что именно в этом году правительство России намерено запустить новый национальный проект с очень амбициозными целями — увеличением туристического потока, рабочих мест, валового продукта. И здесь важнейшую задачу — кадровое обеспечение — решают именно мастера гостеприимства»., — отметил он в своем выступлении на открытии первого полуфинала конкурса.

«Краснодар — не только деловой центр России, это — столица курортов Краснодарского края. Здесь, на юге, умеют встречать и принимать гостей. Сегодня Краснодарский край вместе с Крымом главный курорт и здравница России. Не удивительно что выбор организаторов о проведении первого полуфинала пал именно на Краснодар. Здесь есть чему поучиться даже признанным Мастерам гостеприимства. Наставничество в проекте носит неформальный характер и даёт реальные результаты. Мы с моей подопечной из первого сезона находимся постоянно на связи. Консультирую ее, помогаю с коммуникациями и решением отраслевых задач. Сейчас начал вовлекать в мои проекты. Дальше больше», — подчеркнул Христофор Константиниди.

Напомним, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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