Краснодар, 3 апреля 2021, 13:26 — REGNUM Участников перового полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», открывшегося в субботу, 3 апреля, в Краснодаре приветствовал наставник конкурса «Мастера гостеприимства», автор и координатор туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди.
Напомним, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.
Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
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