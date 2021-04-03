Краснодар, , 13:22 — REGNUM В Краснодаре стартовал первый полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 140 конкурсантов из 35 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и поборются за возможность попасть в финал конкурса.

Заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Чагаев зачитал приветствие для участников от имени Главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева и отметил, что Краснодарский край является одним из самых привлекательных туристических регионов России и очень символично, что первый полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» проходит именно в Краснодаре.

«Нам приятно, что Краснодарский край, а именно Краснодар, выбрали для проведения первого полуфинала этого сезона. Конкурс уже стал эффективной площадкой для подготовки кадров и взращивания проектных идей в индустрии гостеприимства. Особое внимание планируем также уделить подготовке муниципальных и государственных служащих, перед которыми стоит задача создать доброжелательную и гостеприимную атмосферу для наших туристов…», — сказанол в приветствии главы региона.

По словам самого Игоря Чагаева, «Краснодарский край богат своим географическим расположением — здесь несколько морей, солнце. Здесь прекрасная земля, климат, продукты».

«У нас в крови гостеприимство, мы в Краснодарском крае всегда рады гостям, но в то же время мы понимаем, что для того, что время меняется, и чтобы оставаться на быть современным курортным регионом мирового уровня, надо развивать новые виды услуг, повышать их качество» — подчеркнул заместитель главы Краснодарского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении двух дней полуфинала — 3 и 4 апреля — конкурсантам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях и мастер-классах с приглашенными экспертами из индустрии туризма.

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