Турин, Италия, , 13:30 — REGNUM Форвард туринского футбольного клуба «Торино» Андреа Белотти может перейти в чемпионат Английской Премьер-лиги. Об этом 3 апреля сообщает Corriere Granata.

По данным источника, возможностью приобретения в свой состав 27-летнего футболист интересуется лондонская команда «Челси». При этом, по оценкам портала transfermarkt, примерная трансферная стоимость игрока составляет около €40 млн.

Отметим, Андреа Белотти выступает в составе «Торино» с 2015 года и в нынешнем сезоне провел за свой клуб 26 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью голевыми пасами.