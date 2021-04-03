Калуга, , 13:40 — REGNUM Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он подозревается в даче взятки чиновнику, сообщили 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Взятка Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 29 марта мужчина передал должностному лицу территориального органа исполнительной власти взятку в размере 100 тысяч рублей за незаконные действия в его интересах. Передача денег происходила под контролем оперативных работников УФСБ России по Калужской области. Чиновник от денег отказался.

В связи с тем, что адвокат обладает особым правовым статусом, решение о возбуждении уголовного дела принималось руководителем регионального управления СК России. Адвокат был задержан на 48 часов. Следствие инициирует вопрос об избрании ему на ближайшие два месяца меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления.

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