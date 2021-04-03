Краснодар, , 13:17 — REGNUM В Краснодаре прошло открытие первого полуфинала второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 140 конкурсантов из 35 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и поборются за возможность попасть в финал конкурса.

В церемонии открытия полуфинала в Краснодаре приняли участие: генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров (в онлайн-формате), заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Чагаев, заместитель главы муниципального образования город Краснодар Антон Смертин, наставник конкурса «Мастера гостеприимства», автор и координатор туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди, наставник конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева, руководитель проекта «Экспортный бренд Российского вина» Павел Майоров, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что на второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства» было подано 29 561 заявка, что почти на 9 000 заявок больше, чем в прошлом сезоне.

«Пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить Краснодарский край за готовность принять и выступить соорганизаторами конкурсных испытаний. Всего в соревнованиях сегодня и завтра примут участие 140 человек из 35 регионов. Среди полуфиналистов больше всего жителей Краснодарского края — 20 человек. На втором месте Ростовская область — 16, на третьем — Санкт-Петербург — 15 человек. В конкурсе «Мастера гостеприимства» участвуют представители абсолютно всех сфер индустрии гостеприимства. Среди участников полуфинала в Краснодаре сегодня — организатор марафона пустынных степей, руководитель студии мультипликации, мать и дочь, которые продвигают гастрономический бренд Липецкой области, автор инклюзивных туров и множество других интересных участников. Я искренне желаю вам командной сплоченной работы и наилучших результатов», — отметил Алексей Комиссаров.