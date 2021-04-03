Краснодар, 3 апреля 2021, 13:17 — REGNUM В Краснодаре прошло открытие первого полуфинала второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 140 конкурсантов из 35 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и поборются за возможность попасть в финал конкурса.
В церемонии открытия полуфинала в Краснодаре приняли участие: генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров (в онлайн-формате), заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Чагаев, заместитель главы муниципального образования город Краснодар Антон Смертин, наставник конкурса «Мастера гостеприимства», автор и координатор туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди, наставник конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева, руководитель проекта «Экспортный бренд Российского вина» Павел Майоров, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что на второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства» было подано 29 561 заявка, что почти на 9 000 заявок больше, чем в прошлом сезоне.