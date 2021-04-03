Ереван, , 13:22 — REGNUM Посол России в Армении Сергей Копыркин 3 апреля заявил, что Российская Федерация привыкла к обвинениям, различным предположениям со стороны разных политических кругов и деятелей и призвал ориентироваться на официальную позицию Москвы, сообщает Sputnik.

Так дипломатический представитель России ответил на вопрос журналистов о «применении» в ходе военных действий в Карабахе осенью 2020 года ракет «Искандер», обломки которых были обнаружены азербайджанской стороной в городе Шуша во время очистки территории от мин.

Журналисты издания Sputnik отметили, что ранее появились «завуалированные обвинения» в адрес России в вопросе о применении ракет «Искандер» в Карабахе. Издание сообщило, что в азербайджанских СМИ появилось предположение о том, что найденные в городе Шуша обломки ракет «Искандер-М», якобы свидетельствуют о том, что по азербайджанским вооруженными силам могли стрелять не с территории Армении.

«Вы знаете, мнения могут быть разные, мы привыкли к тому, что различные политические круги, разные деятели высказывают те или иные предположения, обвинения. Но я думаю, что есть официальная позиция, которая достаточно четкая и на которую нужно ориентироваться», — цитирует Копыркина Sputnik.

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Напомним, ранее представители азербайджанской стороны заявили, что 15 марта в Шуше были обнаружены обломки ракет «Искандер», которые армянская сторона якобы применила в ходе конфликта в Карабахе осенью 2020 года. В свою очередь, в генеральном штабе вооруженных сил Армении не стали комментировать утверждения азербайджанской стороны, сославшись на то, что данная информация не может быть обнародована.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракеты «Искандер» не применялись во время обострения конфликта в Карабахе осенью 2020 года.

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