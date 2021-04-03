Москва, , 13:22 — REGNUM Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» — центр им. Н. Ф. Гамалеи — отреагировали на сообщение президента Аргентины Альберто Фернандеса, который подозревает у себя заражение коронавирусом, заявив, что вакцинация избавит его от тяжелых форм нового заболевания. Об этом 3 апреля говорится в их ответе на сообщение аргентинского лидера о положительном тесте на SARS-CoV-2 на его странице в соцсети Twitter.

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«Нам грустно это слышать (про положительный тест на коронавирус у Фернандеса — ИА REGNUM). «Спутник V» на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов», — говорится в ответе разработчиков «Спутника V».

Также они пожелали аргентинскому президенту скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест на антиген коронавируса президента Аргентины Альберто Фернандеса оказался положительным, однако он чувствует себя хорошо и в настоящее время ожидает подтверждения второго ПЦР-теста.