Буэнос-Айрес, , 13:15 — REGNUM Тест на антиген коронавируса президента Аргентины Альберто Фернандеса оказался положительным, однако он чувствует себя хорошо и в настоящее время ожидает подтверждения второго ПЦР-теста. Об этом 3 апреля аргентинский лидер сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

"Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным», — написал он в своем сообщении.

Также Фернандес призвал всех жителей страны быть внимательными и следовать рекомендациям, так как пандемия еще не закончилась.

При этом он уточнил, что у него хорошее самочувствие, и добавил, что в данный момент ожидает подтверждения ПЦР-теста на SARS-CoV-2.

Отметим, в январе текущего года стало известно, что президенту Аргентины была сделана прививка первым компонентом российской вакцины «Спутник V».