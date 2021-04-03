Калуга, , 13:14 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 апреля. Днём ранее, 2 апреля, в регионе было зарегистрировано 58 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 524 человека, 1885 человек находится на лечении, 30 355 человек выздоровели.

За все время пандемии от новой коронавирусной инфекции в регионе скончались 284 человека.

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