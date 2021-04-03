Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Общие финансовые потери Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции составили около $3 млрд. Об этом свидетельствует отчёт Управления генерального инспектора NASA.

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В отчёте отмечается, что COVID-19 привёл к сбоям в реализации десятков проектов NASA. Особенно сильно пострадали программы космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Нэнси Грейс», а также разработка сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System. Среди других затронутых проектов также упоминаются миссия к спутнику Юпитера Europa Clipper, проект корабля «Орион» и спутника для мониторинга океанов PACE

«Общая оценка стоимости задержек и дополнительных трудностей при реализации этих проектов оценивается примерно в $3 млрд. Точная оценка последствий COVID-19 для NASA может быть сделана только после завершения пандемии», — подытожили в NASA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте специалисты NASA успешно провели заключительное испытание космического телескопа «Джеймс Уэбб». Запуск телескопа запланирован на октябрь 2021 года.

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