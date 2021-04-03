Оренбург, , 13:03 — REGNUM В Оренбурге прокурорская проверка исполнения норм законодательства об охране объектов культурного наследия после пожара в исторической усадьбе Евсея Городисского вылилась в уголовное дело, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В настоящее время по материалам городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

Как сообщает СУ СКР по Оренбуржью, в июле 2020 года должностные лица ГУП Оренбургской области «Областной имущественный фонд» передали историческое здание, являющееся памятником архитектуры, в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации по сохранению и развитию культуры и искусства Евразии «Евразийский творческий союз художников и реставраторов». При этом был нарушен закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а арендатор использовал здание не по назначению.

Кроме того, в отношении чиновников возбудили административные производства по части 1 статьи 19.21 КоАП РФ («Несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем установленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним»).

Добавим, «Городская усадьба Е.М. Городисского. Дом жилой. 1906 год» являтся собственностью Оренбургской области и объектом культурного наследия регионального значения. В начале 2014 года здание признано аварийным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в усадьбе реализовывали арт-проекты. Экскурсии, фотосессии, девичники и другие мероприятия пользовались популярностью. 12 марта в здании произошел пожар. ЧП и ситуация вокруг исторического дома вызвали общественный резонанс.

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