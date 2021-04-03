Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В Петербурге итоги предыдущих суток в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией оказались негативными: за 2 апреля возросло как суточное число новых выявленных носителей, так и смертность от ковида. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Так, за последние сутки зафиксировано 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на девять случаев больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в Петербурге подтверждено 396 766 случаев заражения.

За минувшие сутки в городе подтверждена смерть от COVID-19 еще 36 человек. Это на семь летальных случаев больше, чем в предыдущие сутки. Всего же жертвами ковида с начала пандемии стали 12 366 петербуржцев. Летальность болезни в городе составляет 3,11%.

Выздоровели за всё время 350 637 человек, в том числе 1019 пациентов выписаны по выздоровлению за последние сутки, что на 18 человек меньше показателя предыдущего дня. За 2 апреля в Петербурге обследовали на коронавирус 22 979 человек.

«Снижение второй волны эпидемии продолжается, но медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости сохраняется», — заявили ранее в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

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