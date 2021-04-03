Нью-Йорк, США, , 12:48 — REGNUM Североамериканская Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафует форварда клуба «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта за оскорбления в адрес актёра Майкла Рапапорта в социальных сетях. Об этом 3 апреля сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что руководство НБА приняло решение оштрафовать 32-летнего футболиста на $50 тыс. из-за его переписки с актером, в которой спортсмен угрожал последнему.

Отметим, ранее Рапапорт обнародовал свою переписку с игроком, где Дюрант ему угрожает расправой, оскорбляет и при этом пользуется шовинистическими высказываниями. Позднее баскетболист принес свои извинения за данный инцидент актеру.