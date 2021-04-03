Симферополь, , 12:29 — REGNUM В Республике Крым подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 апреля. Накануне, 2 апреля, сообщалось о 78 новых носителях.

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За сутки выписаны с выздоровлением после ковида 73 пациента, ещё шесть скончались. В стационарах региона с ковидом и пневмонией находятся 1 355 человек, 236 лечатся дома.

Всего за период пандемии в Крыму подтверждено 37 871 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 592, скончались 1087 человек.