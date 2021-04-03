Краснодар, , 12:25 — REGNUM В Краснодарском крае подтвердили 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 3 апреля в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем было выявлено накануне, 2 апреля.

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«В Сочи выявили 32 случая, в Краснодаре — 30, в Лабинском районе — восемь. Семь человек заболели в Новороссийске, шесть — в Динском районе. По четыре новых пациента в Геленджике, Анапе и Выселковском районе. По три случая подтверждено в Тихорецком и Кореновском районах, по два — в Туапсинском и Тимашевском. По одному — в Армавире, Горячем Ключе, Ленинградском, Темрюкском, Новопокровском и Мостовском районах», — уточнили в оперативном штабе.

В общей сложности с начала пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 42 699 человек, в том числе у 2841 ребенка. Выздоровели 37 482 пациента, скончались 2357 человек.

В ковид-стационарах лечатся 1235 пациентов, 70 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО. Дома проходят лечение 1625 человек.