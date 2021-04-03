Воронеж, , 12:19 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом, данные на 3 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 2 апреля, сообщалось о 198 новых носителях.

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За последние 24 часа признаны выздоровевшими после ковида сразу 221 человек. В то же время статистику смертности за сутки пополнили 22 пациента, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 75 751 случая заражения коронавирусом, 70 425 человек выздоровели. Жертвами инфекции в Воронежской области стали 2 861 пациент.