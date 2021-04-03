Москва, , 12:18 — REGNUM Обязательные к установке на продаваемую в России технику приложения передают внешним сервисам только технические, а не персональные данные пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

3 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов АНО «Информационная культура» сообщила, что обязательные к установке на продаваемые в России гаджеты приложения передают сведения иностранным организациям. В частности, отмечалось, что в этих приложениях применяются аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний

В Минцифры РФ уточнили, что внешним сервисам может передаваться только техническая обезличенная информация, которая используется для таргетирования рекламы. В министерстве добавили, что обязательные к установке на продаваемую в России технику программы загружаются из официальных магазинов приложений и соответствуют их требованиям безопасности. При установке этих приложений пользователь может ознакомиться с соглашением об использовании конкретной программы, в котором содержится вся информация, касающаяся передачи данных.

Правила по обязательной установке ряда отечественных приложений на всю технику, продаваемую в России, вступили в силу 1 апреля. В список обязательных к установке приложений вошли российские поисковики, почтовые клиенты, мессенджеры, платёжные системы и другие сервисы. Эти требования распространяются на смартфоны, планшеты, компьютеры, а также телевизоры с функцией Smart TV.

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