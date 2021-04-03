Ереван, , 12:35 — REGNUM Российская Федерация в вопросе обмена пленными между армянской и азербайджанской стороной содействует обмену по принципу «всех на всех», заявил 3 апреля посол России в Армении Сергей Копыркин.

Дипломатический представитель России отметил, что работа должна быть завершена и Российская Федерация принимает в ней активное участие.

«Работа, естественно, должна быть завершена. Российская Федерация активно участвует в этом процессе. Содействуя тому, чтобы действительно, в конечном итоге, был реализован тот принцип, о котором мы говорили ранее — «всех на всех», — цитирует посла России Sputnik.

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Напомним, Российская Федерация оказала помощь пострадавшим в результате конфликта в Карабахе. Размер оказанной помощи был оценен в $15 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава армянского правительства Никол Пашинян намерен 7 апреля посетить Москву, где планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным. Данную информацию также подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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