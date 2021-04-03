Ханты-Мансийск, , 12:29 — REGNUM Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выиграла в женской эстафете 4×6 км на чемпионате России (ЧР) по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За команду Югры выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая, которые финишировали за 1 час 13 минут и 30 секунд с одним дополнительным кругом и 13 дополнительными патронами.

Второй стала команда Тюменской области в составе Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова и Виктория Сливко, которая отстала от победительниц на +26,8 секунды с одним дополнительным кругом и десятью дополнительными патронами.

Третье место у представляющих Новосибирскую область Евгении Павловой, Анастасии Евсюниной, Софьи Леньковой и Анны Никулиной, чье отставание от лидера составило +56,6 секунды, также с одним дополнительным кругом и десятью дополнительными патронами.

Отметим чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске закончится 4 апреля.