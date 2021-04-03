Москва, , 12:26 — REGNUM Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 3 апреля сообщил старший тренер сборной России Антон Назаров.

«Евгений Петрович умер», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее стало известно, что у Загорулько было диагностировано онкологическое заболевание, а 2 апреля он был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией.

Отметим, тренер Евгений Загорулько специализировался в прыжках в высоту и его наиболее известными воспитанниками являются Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012), которые стали олимпийскими чемпионами. Также он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, включая Тамару Быкову, Вячеслава Воронина, Дениса Капустина и Александра Шустова.