Пекин, , 12:01 — REGNUM Студия Timi Studios, принадлежащая китайскому технологическому гиганту Tencent, получила рекордный доход среди всех разработчиков видеоигр в 2020 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, совокупный доход Timi по итогам 2020 года составил около $10 млрд, что стало рекордным результатом для отрасли. Timi Studios является разработчиком популярных мобильных видеоигр Honor of Kings и Call of Duty Mobile. Также эта студия занимается адаптацией для мобильных устройств видеоигр, вышедших ранее на персональных компьютерах или игровых консолях.

Общий доход Tencent в сфере видеоигр в 2020 году составил около $23,8 млрд. На долю Timi Studios пришлось около 40% дохода, второй по доходности стала студия Lightspeed and Quantum, разработавшая PUBG Mobile.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года совокупные доходы Tencent от видеоигры PUBG Mobile превысили $5 млрд.

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