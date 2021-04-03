Москва, , 11:55 — REGNUM Сбер опроверг распространенную рядом СМИ информацию о том, что во второй половине апреля в России может начаться «третья волна» коронавируса. Такие выводы были сделаны из рассчетов аналитиков «Сбериндекса», согласно которым к 15 апреля в стране будут выявлять более 15 тыс. случаев заражения COVID. «Если этот прогноз подтвердится, можно будет говорит о том, что в стране началась третья волна пандемии», — писали, в частности, РБК.

В свою очередь, пресслужба Сбера подчеркнула, что «представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта «Сбериндекс». Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно».

Расчеты «Сбериндекса» основаны на эпидемиологическом симуляторе, использующем математическую модель SEIR. Эта модель учитывает наблюдаемую динамку распространения эпидемии, плотность населения, его географическую мобильность, транспортную интенсивность и ряд параметров эпидемии — инкубационный период, число репродукции, летальность и долю бессимптомных больных в популяции.