Москва, , 11:48 — REGNUM Правительство Российской Федерации одобрило продление российско-американского соглашения о сотрудничестве в космосе. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 3 апреля, пресс-службой правительства РФ.

Речь идет о соглашении, которое было заключено в 1992 году. Документ является одним из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса.

Соглашение продлевалось уже четыре раза. Однако, в последние годы на фоне резко ухудшившихся российско-американских отношений, возник вопрос о целесообразности продления данного соглашения. Тем не менее российская сторона не раз давала понять, что хотела бы продлить соглашение, несмотря на агрессивную риторику со стороны Вашингтона и многочисленные антироссийские санкции, инициированные властями США.