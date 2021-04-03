Москва, , 11:39 — REGNUM Руководство китайской компании Chery ведёт переговоры с автосборочными предприятиями о локализации производства в России. Об этом сообщил генеральный директор российского дистрибьютора Chery АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков в интервью «Интерфаксу».

Глава российского дистрибьютора Chery рассказал, что в 2021 году компания планирует поставить в России около 30 тысяч автомобилей. В 2020 году в России было реализовано коло 14 тысяч автомобилей этой марки.

Шмаков добавил, что руководство компании рассчитывает возобновить локальное производство в России. Он уточнил, что в настоящее время компания ведёт переговоры с возможными партнёрами. Подробная информация будет представлена после заключения соответствующего соглашения.

Ранее сборкой автомобилей Chery в России занимался завод «Дервейс» в Карачаево-Черкесии. В 2018 году сборка китайских автомобилей на заводе «Дервейс» была остановлена из-за высокой задолженности компании перед кредиторами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в по итогам 2020 года Chery Tigo стал самым продаваемым в России китайским кроссовером.

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