Красноярск, , 11:49 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 121 случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 67 152. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 121 случая заражения, в краевой столице был зафиксирован 31 (темп прироста 0,1%), в Ачинске — 12, в Дивногорске — 11, в Лесосибирске — 8, в Канске — 7, в Шарыпово и Норильске — по 6, в Сосновоборске — 5. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Дзержинском — 8 и Канском — 4 человека.

Умерли в Красноярском крае за сутки 10 пациентов с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии — 3195 человек. Выздоровели за сутки 115 человек, всего — 62 165.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 4152 теста на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 537 620.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с COVID-19.

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