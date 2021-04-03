Мадрид, , 11:49 — REGNUM Норвежский нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд хотел бы перейти в состав мадридской команды «Реал». Об этом 3 апреля сообщает AS.

По информации источника, об этом рассказал отец 20-летнего футболиста в беседе с исполнительным директором мадридского клуба Хосе Анхелем Санчесом.

При этом 1 апреля стало известно, что агент Мино Райола и Холанд-старший прибыли в Барселону для того, чтобы провести переговоры с президентом команды «Барселона» Жоаном Лапортой, а затем направились в Мадрид, где встретились с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Отметим, в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в составе дортмундской «Боруссии» в 21 матче немецкой Бундеслиги и отметился в них 21 голом и четырьмя результативными передачами.