Рязань, , 11:59 — REGNUM В Рязанской области 50 новых носителей коронавируса выявлены 3 апреля — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 58 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 26 472 жителей, справились с болезнью 24 536 человек.

По данным федерального оперативного штаба за минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. Всего от осложнений скончались 376 пациентов.