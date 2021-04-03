Волгоград, , 11:58 — REGNUM В Волгоградской области 3 апреля подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлены 53 958 носителей коронавируса. Выздоровели 51 638 человек, в том числе 113 пациентов выписаны после лечения за прошедшие сутки.

От осложнений на фоне инфекции скончались ещё четыре человека, в целом в регионе зарегистрировано 967 летальных исходов.