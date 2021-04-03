Брянск, , 11:57 — REGNUM В Брянской области 90 новых носителей коронавируса выявлено 3 апреля, столько же, сколько за предыдущие сутки. Общее число выздоровевших превысило 35 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Всего в Брянской области подтверждено 35 918 случаев заражения инфекцией. За сутки выписаны 86 пациентов, в целом выздоровели 35 069 человек. Зарегистрированы ещё три летальных исхода, таким образом, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 289 пациентов.

За сутки лаборатории проверили 1809 тестов, всего выполнено 504 152 исследования.